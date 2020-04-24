Listen to «“Литовские железные дороги” возобновили некоторые услуги» on Spreaker.



В поездах смягчены условия карантина — возобновлены услуги перевозки посылок и продажи билетов в вагоне. Правда, рассчитаться и за посылку, и за билет в поезде можно только банковской карточкой.

Контролеры обеспечены дополнительными защитными средствами. С введением в стране карантина потоки пассажиров в “ЛЖД” сократились более чем на 80 процентов, поэтому количество рейсов было сокращено почти вдвое. Возобновлять их пока не намечено.