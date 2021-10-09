Литовский для эмигрантов. Учить нельзя не выучить

В октябре в Вильнюсе открылась школа для детей нелегальных мигрантов. В ней почти 300 учащихся, а в программе – только литовский язык. Все по законам и международным канонам.

Пока у взрослых тянутся документальные процедуры, у детей на первом году жизни в новой стране одна наука – язык принимающего государства. А какие варианты обучения есть для детей эмигрантов?

Первый год – только литовский язык

В Литве для любых эмигрантов существует такая возможность – целый год в школе сначала учиться только литовскому. По замыслу Минобразования, к весне ученик уже сможет учить географию и историю по учебнику на литовском. А в следующий год станет равным среди учащихся годом помладше.

Другая возможность – так называемые группы выравнивания. В школах преподавания на языках нацменьшинств ведутся утренние дополнительные уроки литовского. Но результатом похвастаться могут немногие. Ведь для таких ребят не существует отдельных учебников. Не существует и единой методики преподавания литовского языка как иностранного. Никто не предполагал, что число детей, которые прямо совсем-совсем ни слова не знают, вырастет так стремительно!

Ученые-языковеды много лет искали способы научить отнятому и забытому, но родному литовскому языку потомков ссыльных. На этом поприще есть продвижения и успехи. К примеру, в столичной гимназии-интернате Vilniaus lietuvių namai бесплатно учат, кормят и даже дают общежитие детям жертв политических репрессий, предпочтительно с литовскими корнями. В этом году министерские головы обещают придумать и запустить систему оценки уровня знаний детей-эмигрантов. Она пока есть только в проекте.

Окошко в законе и реэмигранты

Понятно, что не все приехавшие в Литву семьи намерены здесь оставаться. Для их детей есть окошко в законе. Разрешается не учить и не оценивать знания по литовскому языку школьникам, чье пребывание в школах нацменьшинств Литвы длится не более трех лет. Если с момента прибытия ученика прошло меньше двух лет – разрешается не сдавать и экзамен по государственному языку.

К слову, этот экзамен в прошлом году не сдал каждый четвертый, а в этом году – каждый пятый выпускник школ нацменьшинств. Такой результат означает запрет на обучение в вузах за государственный счет. Понятно, что мигранты-транзитники не планируют учить детей на литовском еще и в высших школах. Однако жизнь меняется непредсказуемо. Можно только представить, сколько людей задержал в стране коронавирус и трехступенчатый карантин…

Сегодня почти любая школа в стране может похвастаться выходцами и возвращенцами из Британии, Испании, Скандинавии. Ну и, конечно же, немало эмигрантов из России, Украины и Беларуси. Их детей, хоть и негласно, в школы берут охотнее, чем «западников». У ближних соседей учебная программа серьезнее. Да и сами школьники словно взрослее своих здешних сверстников.

Выручают ли частные школы?

Многие эмигранты ищут возможностей обойти или смягчить общий курс государственного языка в частных школах. В Вильнюсе есть американская American International School of Vilnius, Вильнюсская международная школа Vilnius international school, есть и французский лицей. Здесь, по признанию учеников, литовский вовсе не главный, его можно учить по желанию на выбранном уровне. Хорошие отзывы – об инженерной гимназии с обучением на русском и польском.

Наконец, в этом году преподаватели из политических беженцев открыли в Вильнюсе белорусскую частную школу и детский сад под названием Стембридж. Это альтернатива школе им. Ф. Скорины, там весь учебный процесс направляет официальная Беларусь. Новая школа остро нуждается в учениках, но тут встает вопрос денежный. Пять тысяч евро в год по здешним меркам – не выше средней стоимости частного образовательного учреждения. Vilnius international school, к примеру, дешевле, но тоже три с лишним тысячи в год. Где заработать такие суммы переселенцу на новом месте?

Русские школы для эмигрантов в Литве – тоже не панацея

С Запада с семьями возвращаются дети, которые, в лучшем случае, русским владеют на уровне родительского разговорного. То есть, приходит такой восьмиклассник в русскую школу – и ни писать, ни читать не умеет. Иногда и слова учителя не понимает… Пора задуматься над изучением русского как иностранного в школах Литвы. Как вам старт-апец?

Материал подготовила Настасья Говоркова