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Литовский для эмигрантов. Учить нельзя не выучить

Автор RUSRADIO LT
Литовский для эмигрантов. Учить нельзя не выучить
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В октябре в Вильнюсе открылась школа для детей нелегальных мигрантов. В ней почти 300 учащихся, а в программе – только литовский язык. Все по законам и международным канонам.

Пока у взрослых тянутся документальные процедуры, у детей на первом году жизни в новой стране одна наука – язык принимающего государства. А какие варианты обучения есть для детей эмигрантов?

Первый год – только литовский язык

В Литве для любых эмигрантов существует такая возможность – целый год в школе сначала учиться только литовскому. По замыслу Минобразования, к весне ученик уже сможет учить географию и историю по учебнику на литовском. А в следующий год станет равным среди учащихся годом помладше.

Другая возможность – так называемые группы выравнивания. В школах преподавания на языках нацменьшинств ведутся утренние дополнительные уроки литовского. Но результатом похвастаться могут немногие. Ведь для таких ребят не существует отдельных учебников. Не существует и единой методики преподавания литовского языка как иностранного. Никто не предполагал, что число детей, которые прямо совсем-совсем ни слова не знают, вырастет так стремительно!

Ученые-языковеды много лет искали способы научить отнятому и забытому, но родному литовскому языку потомков ссыльных. На этом поприще есть продвижения и успехи. К примеру, в столичной гимназии-интернате Vilniaus lietuvių namai бесплатно учат, кормят и даже дают общежитие детям жертв политических репрессий, предпочтительно с литовскими корнями. В этом году министерские головы обещают придумать и запустить систему оценки уровня знаний детей-эмигрантов. Она пока есть только в проекте.

Литовский для эмигрантов. Учить нельзя не выучить

Литовский язык

Окошко в законе и реэмигранты

Понятно, что не все приехавшие в Литву семьи намерены здесь оставаться. Для их детей есть окошко в законе. Разрешается не учить и не оценивать знания по литовскому языку школьникам, чье пребывание в школах нацменьшинств Литвы длится не более трех лет. Если с момента прибытия ученика прошло меньше двух лет – разрешается не сдавать и экзамен по государственному языку.

К слову, этот экзамен в прошлом году не сдал каждый четвертый, а в этом году – каждый пятый выпускник школ нацменьшинств. Такой результат означает запрет на обучение в вузах за государственный счет. Понятно, что мигранты-транзитники не планируют учить детей на литовском еще и в высших школах. Однако жизнь меняется непредсказуемо. Можно только представить, сколько людей задержал в стране коронавирус и трехступенчатый карантин…

Сегодня почти любая школа в стране может похвастаться выходцами и возвращенцами из Британии, Испании, Скандинавии. Ну и, конечно же, немало эмигрантов из России, Украины и Беларуси. Их детей, хоть и негласно, в школы берут охотнее, чем «западников». У ближних соседей учебная программа серьезнее. Да и сами школьники словно взрослее своих здешних сверстников.

Литовский для эмигрантов. Учить нельзя не выучить

Дети на занятиях по изучению иностранного языка

Выручают ли частные школы?

Многие эмигранты ищут возможностей обойти или смягчить общий курс государственного языка в частных школах. В Вильнюсе есть американская American International School of Vilnius, Вильнюсская международная школа Vilnius international school, есть и французский лицей. Здесь, по признанию учеников, литовский вовсе не главный, его можно учить по желанию на выбранном уровне. Хорошие отзывы – об инженерной гимназии с обучением на русском и польском.

Наконец, в этом году преподаватели из политических беженцев открыли в Вильнюсе белорусскую частную школу и детский сад под названием Стембридж. Это альтернатива школе им. Ф. Скорины, там весь учебный процесс направляет официальная Беларусь. Новая школа остро нуждается в учениках, но тут встает вопрос денежный. Пять тысяч евро в год по здешним меркам – не выше средней стоимости частного образовательного учреждения. Vilnius international school, к примеру, дешевле, но тоже три с лишним тысячи в год. Где заработать такие суммы переселенцу на новом месте? 

Литовский для эмигрантов. Учить нельзя не выучить

Дети в частной школе. Фото – vischool.lt

Русские школы для эмигрантов в Литве – тоже не панацея

С Запада с семьями возвращаются дети, которые, в лучшем случае, русским владеют на уровне родительского разговорного. То есть, приходит такой восьмиклассник в русскую школу – и ни писать, ни читать не умеет. Иногда и слова учителя не понимает… Пора задуматься над изучением русского как иностранного в школах Литвы. Как вам старт-апец?

Материал подготовила Настасья Говоркова

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