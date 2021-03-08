Little Big представляет новую бомбу танцевальной музыки

Скандальная российская рейв-группа Little Big выпустила новый сингл и клип на «Sex Machine» – последнюю совместную работу группы с танцором стиля Vogue Дмитрием Красиловым («Уно», «Тако»).

В ролике намеки на фильм «Люди в черном», а также на желтый грузовик из фильма, который напоминает персонажа фильма «Трансформеры» Оптимуса Прайма. А также отсылки к песне U Can’t Touch This рэпера MC Hummer.

Эксклюзивные клипы группы, уже по традиции сняли лидер группы Илья Прусикин и режиссер Алина Пасок.

Little Big – российская петербургская рейв-группа, взрывающая танцполы не только в России, но и за рубежом. Группа, ставшая онлайн-вирусом, хорошо известна жителям США, Испании, Канады, Великобритании, Франции и других стран. В Литве у группы тоже большой круг поклонников – они здесь несколько раз давали концерты.

Видео Little Big было просмотрено более 2 миллиардов раз, а Skibidi стал самым популярным видео на российской платформе Youtube с более чем 500 миллионов просмотров. Еще одним рекордсменом стал прошлогодний сингл «Uno» – он стал самым просматриваемым видео на YouTube-канале конкурса «Евровидение». «Uno» просмотрели 187 миллионов раз.