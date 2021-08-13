Музыкальная новинка

Little Big спел со Slava Marlow русский народный рейв

Автор RUSRADIO LT 1
Little Big спел со Slava Marlow русский народный рейв

Солисты Little Big «Ильич да Софья» выпустили лирик-клип на фит с хитмейкером Slava Marlow «Ой да на рейве»

Little Big выпустили ранее анонсированную совместную песню с одним из главных хитмейкеров Slava Marlow. Вместе музыканты выдали веселую рейв-композицию, с фолковыми оттенками. «Мама говорила: «Тусоваться — это плохо». Чтобы к одиннадцати я уже был дома. И даже пусть на утро будет очень плохо. Мне все равно», — читает Marlow.

«Попыток скрестить дэнс с русским фолком было не счесть. И вот новая, но когда за дело берутся Little Big и сам Slava Marlow — ждешь нечто особенное. Привычные русские дудки-сопелки, хорошо сконструированный звук, переосмысленная мелодия народной «Татиры» и других корневых. Но к чему все это? Чтобы Марлоу спел в конце концов «ведь сегодня я в мясо»? Трек сделан нагромождением звуков от начала до конца, и это печально. Хотелось хуков, хотелось классного свежего переосмысления народной музыки, как это делал Румянцев в хитах «Ивана Купалы». Но ничего, кажется, не получилось», – считает музыкальный критик Гуру Кен.

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