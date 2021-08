Little Big спели с победительницей «Евровидения» Неттой

Песня про усы непременно должна быть про усы, при этом в случае с Little Big еще и смешной, а в случае видеоклипа усы непременно должны появиться у всех, включая лиц прекрасного пола. Так оно и случилось.

«Я специально не смотрел видео, а слушал собственно песню. И она производит странное впечатление. При всем несомненном таланте и Little Big, и победительницы «Евровидения» Нетты (в сущности, Little Big тоже победители этого конкурса, но победу у них отобрали коронавирус и Первый канал), что-то не так. Потом вспомнилась песня Blackpink – «Kill This Love», и все стало на свои места. Да, как и раньше, эти музыканты заимствуют идеи и звук у западных или вот уже восточных звезд. Здорово, что им не прилетает. Мелодические вставки, скорее всего, из Flo Rida «Right Round», песня из «Мальчишника в Лас-Вегасе», но и это вовсе не удивляет. Но мне нравится, как это скомпоновано, как звучит вместе, и наверняка понравится клип», – размышляет музыкальный критик Гуру Кен.