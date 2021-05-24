Little Big в новой композиции устроил ню-метал-шоу

Группа Little Big выпустила клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием We are Little Big‎.

В черно-белом ролике фронтмен группы Ильич и остальные участники устраивают ню-метал-шоу, на котором отрываются с фанатами под новую песню. Режиссер клипа, как всегда, – Алина Пасок.

Кроме того, в сторис Instagram фронтмен группы также сообщил, что ‎We are Little Big войдет в новый альбом группы. Отметим, что сейчас музыканты работают над ним.

«‎Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году», — рассказал Ильич.

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