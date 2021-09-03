Литва достигла цели в 70% вакцинированных взрослых жителей. Напомним, что о такой цели с самого начала этого года говорили многие политики. Между тем коллективный иммунитет, к сожалению, ещё не достигнут. Ситуация изменилась из-за появления более заразного «дельта»-штамма коронавируса. Также появилось больше данных о самих вакцинах. К слову, цель в 70% вакцинированных достигнута и во всём ЕС.

Между тем в разных странах ЕС ситуация обстоит по-разному. Например, Польша ещё не достигла отметки в 60%. При этом аналога нашему «паспорту возможностей» там нет, в Польше действует европейский ковид-сертификат. Эстония по темпам вакцинации также отстаёт от Литвы. В отличие от Польши в Эстонии есть свой «паспорт возможностей».

Тем временем в Скандинавских странах совсем другая картина. В Дании привито почти 90% взрослых жителей, а власти страны официально объявили, что вирус не представляет особой опасности обществу. С 10 сентября там планируют отозвать все ограничения, и «паспорта возможностей» будут уже не нужны. Ненамного отстают Нидерланды. Там хотя бы одну дозу получили 85% жителей страны. И несмотря на то, что темпы вакцинации там немного упали, страна всё равно не последовала примеру Франции, где власти ввели обязательный «паспорт возможностей» для большинства деятельностей. По словам представителей властей Нидерландов, они выбрали путь информирования населения, хотя он и более медленный. При этом «паспорт возможностей» в Нидерландах нужен для посещения массовых мероприятий.

Отметим, что наибольшее количество ограничений по отношению к непривитым ввели во Франции, Португалии, Греции и Италии. Это ускорило сам процесс вакцинации. Вместе с тем там появилось много недовольных. Например, во Франции пикеты проходят каждую неделю практически на протяжении всех трёх последних месяцев.