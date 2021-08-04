Экология

Литва готовится к строительству ветряных электростанций

Автор Анжелика Орлёнок 1
Литва готовится к строительству ветряных электростанций

Перед намеченным строительством в Балтийском море ветряных электростанций специалисты проведут оценку их влияния на окружающую среду. Основное внимание будет уделяться наблюдениям за миграцией птиц во время разных сезонов.

Опыт других стран показывает, что довольно много мигрирующих птиц гибнет под лопастями ветряных электромельниц. Планируется также провести измерения скорости и направлений ветра, исследования морского дна и прочих параметров. В рамках подготовки Литвы к строительству в Балтийском море первого парка ветряных электростанций правительство рассмотрит необходимые изменения законодательства. Далее рекомендации будут переданы Сейму.

За ближайшее десятилетие Литва планирует построить в Балтийском море парк ветряных электростанций мощностью до 700 мегаватт. По подсчетам,  они смогут производить около четверти нынешних потребностей страны в электроэнергии.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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