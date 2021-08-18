Образование

Литва готовится принять в школы детей нелегальных мигрантов

Автор Анжелика Орлёнок 1
Литва готовится принять в школы детей нелегальных мигрантов

Литва готовится принять в школы детей нелегальных мигрантов. Сначала они будут учиться в лагерях, где живут. Позже, выучив литовский язык, дети смогут посещать обычные общеобразовательные школы.

По данным Info TV, такие школы в первую очередь планируется открыть в Пабраде и Рукле, где уже имеется опыт работы с детьми мигрантов.

Министерство образования считает, что для занятий с группой из 15 детей мигрантов необходим один учитель.

На данный момент в нашу страну вместе с родителями попали сотни детей. Начать их обучение планируется с 1 октября.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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