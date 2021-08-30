Литва обновила список стран, пораженных коронавирусом

Литва обновила список пораженных стран. В красную зону на этой неделе попали Австрия и остров Мадейра.

Тем, кто приезжает из этих стран, если они не привиты, придется изолироваться на 10 дней.

Румыния перешла из зеленой зоны в желтую. Поэтому туристам из этой страны придется сдавать ПЦР-тест перед вылетом в Литву, а затем и в Литве.

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В свою очередь, на литовской карте заболеваемости сейчас два муниципалитета находятся в черной зоне. Это Игналинский район и Клайпеда. Основной доминирующий цвет на карте — красный. И лишь восемь самоуправлений находятся в желтой зоне.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.