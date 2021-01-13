Литва отмечает День защитников свободы

13 января в нашей стране исполняется 30 лет трагическим событиям в Вильнюсе.

Из-за пандемии коронавируса юбилейная дата отмечается без традиционных костров около здания Сейма и Вильнюсской телебашни.

Однако проходят виртуальные и телевизионные мероприятия и дискуссии. День защитников свободы начался традиционной акцией “Память жива”, во время которой в окнах квартир и офисов зажигаются свечи в память о погибших 14 защитниках свободы.

Литва с благодарностью вспоминает, что в те дни молодое независимое государство поддержали многие мировые – в том числе и российские – политики, правозащитники, музыканты и рядовые жители.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.