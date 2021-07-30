Литва перешла в красную зону заболеваемости

Представители Минздрава Литвы рассказали, что из-за увеличивающегося количества ковид-пациентов в больницах решения об ограничениях могут быть приняты уже на следующей неделе. Необходимо напомнить, что Правительство Литвы приняло решение, согласно которому ограничения будут введены, если количество больничных коек, занятых ковид-пациентами, приблизится к 300. Между тем распространение коронавируса набирает темп. По состоянию на сегодняшний день Литва уже перешла в т.н. красную зону, т.к. средний показатель заболеваемости по всей Литве превышает 100 случаев на 100 тыс. населения. Если конкретизировать по самоуправлениям, то более 100 случаев на 100 тыс. населения зафиксировано в 10 самоуправлениях Литвы, среди которых столица, Каунас, Клайпеда и Шяуляй. Ещё несколько самоуправлений стремительно приближаются к этой цифре. При этом следует отметить увеличившийся в последнее время рост темпов вакцинации. За вчерашний день было привито более 20 тыс. человек, из которых более 15 тыс. получили первую прививку. О необходимости вакцинации говорит и врач-эпидемиолог Дайва Размувиене. По её словам, сейчас самое подходящее время привиться, чтобы осенью вернуться в детсады, школы или на работу, а также избежать прочих ограничений.

Исследования Pfizer-BioNTech показали высокую эффективность ревакцинации

Результаты исследований компаний Pfizer-BioNTech показали, что введение третьей дозы их вакцины через полгода после второй может существенно повысить защиту от дельта-варианта коронавируса. Уровень антител, способных противостоять дельта-варианту, у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины через полгода после первых двух, возрастает в пять раз, а в возрасте от 65 до 85 лет – в 11 раз. При этом, по оценкам компании, уровень антител после введения третьей дозы может увеличиться до 100 раз по сравнению с уровнем до её введения.