Литва пережила пик третьей волны коронавируса

Иммунитет от коронавируса есть почти у 40% населения нашей страны. Так утверждают представители Правительства Литвы. По их словам, Литва, похоже, пережила пик третьей волны. Количество новых случаев и положительных тестов уменьшается, а скорость распространения коронавируса снижается. Согласно отчёту, в настоящий момент более 85% смертельных случаев от коронавируса встречается именно среди непривитых. Большая часть смертельных случаев приходится на возрастную группу 65+, поэтому особенно важна иммунизация именно этой группы людей. И напоследок важно отметить, что ситуация в Вильнюсском регионе заметно улучшилась – количество новых случаев заболевания упало на 40%. А более подробную информацию о вакцинации можно найти на странице koronastop.lrv.lt.

ЕС готовится разрешить въезд полностью привитым гражданам со всего мира

Тем временем ЕC готовится разрешить въезд для полностью привитых от коронавируса со всего мира. Введённые в начале пандемии ограничения на поездки без экстренной необходимости должны быть отменены. Об этом договорились послы стран – членов ЕС. Эта норма будет введена, когда будет утверждён прививочный сертификат для поездок внутри ЕС. Вместе с тем в ЕС смогут въезжать люди вне зависимости от того, какие вакцины им были введены. Напомним, что в настоящий момент в страны ЕС свободно можно въезжать только из семи стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.

Матчи НХЛ пройдут без зрителей

Между тем матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги, скорее всего, пройдут без зрителей. По словам представителей Минздрава Канады, власти страны намерены начать ослаблять ограничения лишь после того, как 75% канадцев будут вакцинированы хотя бы одной прививкой от коронавируса. Ну а проведение мероприятий в закрытых помещениях станет возможным только после полной вакцинации 75% населения страны.

Немецкие, австрийские и швейцарские хоры опасаются, что останутся без певцов

И в заключение выпуска. Из-за коронавируса хоры в Германии, Австрии и Швейцарии опасаются необратимого сокращения численности певцов. Почти 60% из 4300 опрошенных хоров ожидают, что после пандемии у них будет меньше участников. С начала пандемии певцов уже стало гораздо меньше. Так, лишь менее трети хоров смогли сохранить свой обычный состав. При этом почти каждый восьмой детский или юношеский хор больше не существует. Отметим, что в одной только Германии поют в хорах 4 млн человек.