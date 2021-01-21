Литва по уровню заражения – шестая в Европе

Пик второй волны коронавируса в Литве уже прошел, однако карантинные ограничения надо смягчать постепенно.

Об этом заявил советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта. По официальным сообщениям, количество заражений в близком окружении существенно сократилось, но ситуация в домах опеки по-прежнему крайне сложная. Там постоянно фиксируются очаги заражения. В данный момент Литва по уровню заражения коронавирусом – шестая в Европе, а по уровню смертности — четвертая.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.