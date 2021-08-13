Литва приближается к 70% привитых жителей

За последние сутки в стране установлено 548 новых случаев заболевания коронавирусом. 2 человека скончались. Показатель заболеваемости продолжает расти и теперь составляет более 226 случаев на 100 тыс. населения. В настоящий момент в больницах от коронавируса лечатся 354 пациента, 43 из которых находятся в реанимации. При этом необходимо отметить, что за последние сутки было привито более 22 тыс. человек. 13 с половиной тысяч получили первую прививку, а 8 с половиной тысяч – вторую. По меньшей мере одной дозой вакцины в Литве привитs почти 1,54 млн. человек. Стоит также отметить, что рекомендуемую планку в 70% преодолели жители в возрасте от 55 до 79 лет. Во всех остальных возрастных группах, за исключением детей, привито чуть более половины. В целом, объём вакцинации на этой неделе составил около 10,7 тыс. человек в день. На прошлой неделе этот показатель составлял около 9 тыс. человек в день. Таким образом, Литва по чуть-чуть приближается к поставленной ещё ранее цели в 70% привитых жителей. Сейчас их количество в Литве составляет более 65%. Информация подготовлена при содействии Государственного фонда усиления общественного здоровья.

Власти Японии обеспокоены эпидемиологической ситуацией в Токио

Власти Японии всерьёз обеспокоены эпидемиологической ситуацией в Токио. Команда экспертов при Правительстве назвала обстановку катастрофической и вышедшей из-под контроля. И это за считанные дни до начала летних Паралимпийских игр. По их словам, сфере здравоохранения угрожает коллапс. За истекшие сутки в Токио зафиксировано почти 5 тыс. новых заражений. Это второе по величине значение показателя за время эпидемии. Отметим, что летняя Паралимпиада пройдёт с 24 августа по 5 сентября. При этом окончательное решение о допуске зрителей на соревнования ещё не принято. Напомним, что почти все состязания на Олимпийских играх, завершившихся несколько дней назад, прошли без зрителей.