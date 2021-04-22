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Литва примет ЧЕ-2024 по футболу среди девушек U19

Автор Евгений Русаков 19
Литва примет ЧЕ-2024 по футболу среди девушек U19

В 2024 году в Литве состоится Европейский Чемпионат по футболу среди девушек U19.

Cоответствующее решение было принято на состоявшемся в Швейцарии заседании Исполнительного комитета UEFA. По словам генерального секретаря ЛФФ Эдгараса Станкявичуса, это большая оценка и честь для всей футбольной общественности. Согласно планам, турнир пройдёт в Каунасе, Алитусе, Мариямполе и Йонаве.

Напомним, что в 2013 году Литве впервые доверили провести ЧЕ по футболу среди юношей U19, а в 2018 году – ЧЕ по футболу среди девушек U17.

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