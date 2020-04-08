Литва с пятницы будет жить в масках

С пятницы в Литве вводится обязательное ношение защитных масок. Кабинет министров решил, что теперь в общественных местах следует «носить средства, закрывающие нос и рот (маски, респираторы и прочие средства)». До сих пор, это носило лишь рекомендательный характер.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал, что правила вводят для того, чтобы приучить жителей использовать защитные средства. “Это необходимо сделать для того, если появятся послабления для бизнеса и начнут открываться магазинчики. А там будут строгие правила к защитным средствам. Люди должны привыкнуть к тому, что защитные средства теперь обязательны”, — сообщил премьер.

«Поймите, это не абсолютно. Если вы один идете по лесу, то это один режим, но с приближением человека, с приближением возможного контакта, эти средства следует носить», – добавил он.

Глава правительства попросил полицейских не спешить наказывать людей без защитных средств, а оценивать конкретную ситуацию. «Но если людям будет сделано замечание, а они все равно не будут носить защитных средств, то у должностных лиц есть право применить санкции», – сказал премьер-министр страны.