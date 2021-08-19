Литва с высоты птичьего полета. ТОП-5 обзорных башен

Сегодня речь пойдет об обзорных башнях. Поднявшись на них, красотами нашей страны можно полюбоваться с высоты птичьего полета.

1. Самая высокая в нашей стране – Бирштонская смотровая башня. Ее высота – 51 метр. Сама же конструкция башни напоминает то ли о защитных постройках древности, то ли о высоких колокольнях костелов. Смотровая площадка находится на высоте 45 метров, и к ней ведет 300 ступенек. Зато тем, кто сможет их преодолеть, откроется захватывающий дух пейзаж. Вокруг простирается региональный парк излучин Нямунаса – долины, склоны, овраги и леса. Впечатляющее зрелище.

2. Вторая по высоте обзорная башня нашей страны – в региональном парке Лабанорас, рядом с деревней Миндунай. Ее высота – 36 метров. Архитектура башни довольно простая. Она рассчитана на людей, которые во что бы то ни стало любят достигать своей цели. Наверх ведет винтовая лестница, а достигшие самой вершины смогут увидеть леса, а также воды и острова озера Бальтейи-Лакаяй.

3. Другая довольно высокая башня, высотой 26 метров, – обзорная башня Меркине. С нее открывается вид на долину Нямунаса в окружении бескрайних дзукийских лесов. Тем, кто не любит высоту, можно при подъеме на башню останавливаться на смотровых площадках, расположенных на разной высоте.

4. Следующая в нашем списке – обзорная башня в Вейсеяй. Ее высота совсем невелика по сравнению с предыдущими вышками – всего 15 метров. А архитектура строения напоминает то ли воздушный вихрь, то ли факел, упирающийся в небо. Озеро Снайгинас, на панораму которого можно полюбоваться с башни, известно тем, что оно богато крупной рыбой. А значит это место отлично подойдет для посещения семьям, в которых есть заядлые рыбаки.

5. Ну и, наконец, среди обзорных башен есть еще одна, которая будет интересна любителям не только красивой природы, но и окрестной фауны. Это башня озера Метелис в Алитусском районе. Высота башни тоже всего 15 метров. Но зато с ее площадки можно любоваться не только панорамой озера, но и водоплавающими птицами, особенно лебедями.

Всего в нашей стране – около 30 обзорных башен самой разной высоты и архитектуры. О них еще пойдет речь в других выпусках рубрики «Отдых в Литве». А пока остается выбрать направление для своего путешествия, свериться с прогнозом погоды – и смело отправляться на природу.

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