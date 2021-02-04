Новости Паутина

Литва в иностранных СМИ

Автор RUSRADIO LT 31
Laisvas kelias

Литва в сообщениях иностранных СМИ в прошлом году упоминалась более чем 116 тысяч раз.

Проведенный имидж-группой анализ показал, что самый значительный вклад в известность Литвы внесли исключительные инициативы властей и гражданских активистов. Среди них акция в поддержку белорусской оппозиции Laisvės kelias (“Путь свободы”).  Кроме этого был отмечен “дорожный пузырь” стран Балтии,  а также программа “Вильнюс – кафе под открытым небом”.

Кроме того, мы были заметны в сферах инвестиций, туризма и инноваций, культуры и искусства. Больше всего упоминаний о Литве зафиксировано в немецких, российских и английских СМИ. Меньше всего о нас писали северные страны и Израиль.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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