Литва выбирается из «чёрной эпидемиологической зоны»

Буквально на днях появилась новость о том, что Литва наконец-то выбралась из «чёрной эпидемиологической зоны». Это означает, что количество случаев заболевания коронавирусом за последние две недели опустилось ниже 500 на 100 тыс. населения. Этот показатель продолжает уменьшаться – в Литве осталось 9 самоуправлений, где всё ещё сложная эпидемиологическая ситуация. Среди самоуправлений, которые ещё не скоро выберутся из этой «ямы», – муниципалитеты Укмергского, Молетского и Швенчёнского районов, а также района Казлу-Руды. В Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Кальварийском самоуправлениях, а также самоуправлении Шальчининкайского района количество случаев всё ещё переваливает за отметку 500, но ситуация там тоже идёт на поправку. Между тем самая лучшая ситуация – в самоуправлении Шилальского района. Там на 100 тыс. жителей приходится 51 случай.

40% жителей ЕС привиты хотя бы одной прививкой от коронавируса

Между тем доля жителей ЕС, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса, приближается к 40%. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по крайней мере одну дозу вакцины получили почти 40% граждан стран ЕС, тогда как в начале апреля этот показатель составлял около 16%. В пятёрку лидеров по вакцинации среди стран ЕС входят Мальта (60%), Венгрия (58%), Финляндия (48%), Кипр (46%) и Бельгия (45%).

С июня Израиль отменит все ограничения для своих жителей

Тем временем Израиль с июня отменит для своих жителей все ограничения, введённые ранее в связи с пандемией. В то же время ограничения для туристов останутся в силе и, возможно, даже будут ужесточены, чтобы предотвратить завоз вариантов вируса. В настоящий момент доступ в рестораны, бары и спортзалы есть только у полностью привитых или выздоровевших. С июня люди, не прошедшие вакцинацию, также будут иметь доступ к этим учреждениям повсеместно.

В Сингапуре разработан дыхательный тест на коронавирус

И в заключение выпуска. В Сингапуре учёные разработали дыхательный тест на коронавирус, который не будет доставлять неприятных ощущений, как традиционный, при котором берутся мазки из носоглотки и гортани. При использовании этого теста достаточно будет лишь дунуть в мундштук, соединённый с высокоточным прибором для взятия проб. Результат будет готов в течение минуты. Новинка будет опробована на пограничном пункте на людях, въезжающих в страну из Малайзии.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.