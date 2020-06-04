Литва выделила Беларуси 50 тысяч евро гуманитарной помощи
Июнь 4, 2020 14:41
Литва выделила соседней Беларуси 50 тысяч евро гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.
На эти средства будут закуплены произведенные в нашей стране средства медицинской защиты.
По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Литва особенно заинтересована в том, чтобы с этим мировым вызовом как можно скорее справилась наша ближайшая восточная соседка.
По официальным данным, в Беларуси число инфицированных коронавирусом превышает 45 тысяч, от COVID-19 скончались около 250 человек.