Литва зарезервировала вакцины на три года вперёд

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что Литва зарезервировала вакцины у различных производителей на три года вперёд. По словам канцлера Минздрава Юргиты Гребенковиене, в общей сложности зарезервировано 16 млн доз вакцин. Она также добавила, что возможности отказаться от покупки зарезервированных вакцин или уменьшить их количество нет. Напомним, что вчера Правительство приняло решение отказаться от вакцин компаний Sanofi Pasteur и GSK. Ещё в ноябре прошлого года Литва планировала приобрести 1,5 млн доз вакцин от этих производителей, однако ситуация с того времени значительно изменилась. В целом, Литва заключила договоры с семью производителями вакцин: Vaxzevria, Janssen, CureVac, Moderna, Pfizer-BioNTech, Novavax и Valneva. Часть этих вакцин ещё не подтверждены в ЕС. Согласно данным Департамента статистики, всего Литва получила более 4,15 млн доз вакцин. Израсходовано более 2,9 млн. В настоящий момент не использовано более 1,2 млн доз вакцин.

Буксующий процесс вакцинации может привести к потерям в мировой экономике

Буксующий в некоторых странах процесс вакцинации и неравномерный доступ к вакцинам против коронавируса на планете может привести к гигантским потерям в мировой экономике. Об этом рассказали эксперты из института Economist Intelligence Unit. Согласно их подсчётам, вышеназванные причины в мировых масштабах приведут к потерям производства на сумму в почти 2 триллиона евро в период с 2022 по 2025 годы. В первую очередь, эта тенденция касается развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона – там значительная часть населения ещё не успела получить даже первую дозу вакцины. Эксперты не исключают, что последствием такой ситуации в этих регионах станут растущий уровень недовольства населения и социальные волнения. В настоящий момент в государствах с более высоких уровнем дохода населения доля жителей, получивших как минимум первую дозу вакцины, достигает 60%. Тем временем в менее благополучных странах этот показатель равен всего одному проценту.