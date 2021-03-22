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Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа

Автор RUSRADIO LT 27
Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа

Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью 2000 километров. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

Такой маршрут, по некоторым оценкам, можно будет преодолеть за 102-114 дней. Однако для удобства туристов готовятся и однодневные маршруты. Каждая часть маршрута будет составлять около 20 километров. 

Тропа протянется через несколько национальных лесов нашей страны, Латвии и Эстонии.

Вся трасса станет часть более глобального маршрута, который пройдет по побережью Нидерландов, Польши и Германии.

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