Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью 2000 километров. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

Такой маршрут, по некоторым оценкам, можно будет преодолеть за 102-114 дней. Однако для удобства туристов готовятся и однодневные маршруты. Каждая часть маршрута будет составлять около 20 километров.

Тропа протянется через несколько национальных лесов нашей страны, Латвии и Эстонии.

Вся трасса станет часть более глобального маршрута, который пройдет по побережью Нидерландов, Польши и Германии.