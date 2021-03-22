Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа протяженностью 2000 километров. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.
Такой маршрут, по некоторым оценкам, можно будет преодолеть за 102-114 дней. Однако для удобства туристов готовятся и однодневные маршруты. Каждая часть маршрута будет составлять около 20 километров.
Тропа протянется через несколько национальных лесов нашей страны, Латвии и Эстонии.
Вся трасса станет часть более глобального маршрута, который пройдет по побережью Нидерландов, Польши и Германии.