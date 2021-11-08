Музыкальная новинка

LIZER рассказал, что такое свобода

Автор Эвелина Никанорова
LIZER рассказал, что такое свобода
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LIZER представил трек «Свобода», в котором рассуждает о том, что же свобода представляет из себя.

По его мнению, каждый человек сам устанавливает себе рамки. Также LIZER рассказывает историю своего пути. Рэпер усердно работал, чтобы добиться того, что у него есть, — хотя ему и пришлось столкнуться со многими препятствиями. Музыкант советует слушателям не опускать руки, если у них есть проблемы — это неприятно, но вполне решаемо. Нужно просто идти к своей цели, не оглядываясь назад, — считает LIZER.

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