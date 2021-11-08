LIZER рассказал, что такое свобода

LIZER представил трек «Свобода», в котором рассуждает о том, что же свобода представляет из себя.

По его мнению, каждый человек сам устанавливает себе рамки. Также LIZER рассказывает историю своего пути. Рэпер усердно работал, чтобы добиться того, что у него есть, — хотя ему и пришлось столкнуться со многими препятствиями. Музыкант советует слушателям не опускать руки, если у них есть проблемы — это неприятно, но вполне решаемо. Нужно просто идти к своей цели, не оглядываясь назад, — считает LIZER.