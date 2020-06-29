Любителей классической музыки ожидает “Музыкальный август на взморье”
Июнь 29, 2020 10:27
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Организуемый Клайпедским музыкальным театром Международный фестиваль оперной и симфонической музыки Muzikinis rugpjūtis pajūryje, или “Музыкальный август на взморье”, состоится и пригласит зрителей на 12 мероприятий. Любителей классической музыки ожидают две премьеры и оригинальные концертные проекты.
В этом году фестиваль пройдет в Клайпеде, Паланге и Шяуляй.