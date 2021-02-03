Совсем скоро любители велопрогулок смогут опробовать новые маршруты в районе вокзала.

По словам представителя столичного самоуправления Антона Никитина, этот район является одним из самых важных городских транспортных узлов, поэтому его переустройство ориентировано на всех участников движения.

Расширение сети велодорожек планируется в самое ближайшее время.

Новые дороги для велосипедистов появятся на

ул. Альгирдо (2 км),

ул. Гележинкелё (0,9 км),

ул. Даряус ир Гирено (1 км).

Также велодорожка длиной в 1,4 км появится на ул. Пелесос.

После переустройства привокзальной территории новые велосипедные и пешеходные дорожки сформируют сеть, частью которой станут улицы Науямиестиса и Науйининкай.

В настоящий момент протяжённость всех столичных велодорожек составляет более 120 км. Больше всего велосипедных дорожек насчитывается в микрорайонах Лаздинай, Каролинишкес, Виршулишкес, Юстинишкес, Фабийонишкес, Жирмунай, Шнипишкес и центре Вильнюса.

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