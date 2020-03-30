Любой человек с симптомами болезни может быть проверен на коронавирус

Министерство здравоохранения (SAM), реагируя на ситуацию с распространением коронавируса в Литве, уточняет определение случая коронавируса и группы исследуемых.

Отныне любой человек, у которого развиваются симптомы острой респираторной инфекции, может быть проверен на возможную инфекцию. Аналогично, как и планировалось ранее, проверку на на наличие инфекции проходят и все медицинские работники. Учреждения здравоохранения с учетом их специфики и потенциальных рисков должны будут самостоятельно решить, с какой частотой проводить профилактические осмотры медицинских работников. В то же время, медицинские работники даже с малейшими симптомами коронавирусной инфекции (COVID-19) должны быть немедленно обследованы. SAM поощряет людей следовать указаниям медицинских и других учреждений — то есть, избегать скоплений людей, при возможности работать из дома, в случае общения в общественных местах — сохранять дистанцию друг от друга, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей. В случае, если появляются какие-либо симптомы заболевания, следует не отправляться самим в лечебные учреждения, а обращаться за медицинской помощью по телефону. Напоминается, что в десяти муниципалитетах — Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском, Мариямпольском, Таурагском, Тяльшяйском, Алитусском, Утенском — уже работают мобильные пункты, в которых происходит тестирование пациентов на наличие нового коронавируса. Кроме того, в ближайшее время литовские муниципалитеты должны открыть, а в некоторых уже открыли – так называемые лихорадочные клиники, где пациентам с симптомами инфекции верхних дыхательных путей будут проведены более детальные исследования, чтобы исключить или подтвердить подозрение на коронавирусную инфекцию. Регистрация в эти клиники будет происходить по направлению семейного врача, и прибыть они должны будут в назначенное им время.