Listen to «Люди, осуществляющие индивидуальную деятельность, получат от государства субсидии» on Spreaker.

Лица, работающие самостоятельно, но дополнительно имеющие трудовой договор, по которому зарабатывают менее минимальной зарплаты, также будут получать от государства субсидию за простои — 257 евро в месяц.

Сейм почти единогласно одобрил поправку.

До сих пор претендовать на эту выплату могли только те индивидуальные работники, которые не имели никаких трудовых доходов.

Новый порядок будет применен задним числом — с начала карантина 16 марта.