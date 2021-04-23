Люди с иммунитетом к COVID-19 могут посещать больных

Люди, у которых есть иммунитет к коронавирусу, уже могут навещать своих близких в больницах и домах опеки.

Однако существует обязательное условие – следует получить разрешение лечащего врача или руководства медучреждения.

Посетитель также должен будет предоставить документ, свидетельствующий о его полной вакцинации или о том, что он переболел коронавирусом не ранее, чем полгода назад.

При этом, в любом случае решение остается за каждой конкретной больницей. Некоторые больницы сообщают, что намерены пока повременить с разрешением посещать больных.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.