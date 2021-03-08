Рыночные торговцы могут подавать заявки на получение компенсаций

Рыночные торговцы уже могут подавать заявки на получение компенсаций за торговые места. Размер компенсаций составит до 300 евро.

На эти цели Правительство выделит 2 млн евро, выплаты смогут получить примерно 7 тыс. продавцов.

Компенсация будет назначаться, если бизнес предпринимателя пострадал в период пандемии. Компенсация за торговое место полагается тем рыночным торговцам, которые в период с сентября до 16 декабря прошлого года приобрели лицензию на ведение бизнеса или зарегистрировали индивидуальную деятельность, а также подавали годовую налоговую декларацию за 2019 год и уплатили налоги.

Намечено, что компенсация составит до 300 евро. Размер компенсации устанавливается на основании того, что одно торговое место в месяц в среднем стоит 155 евро.

Министерство экономики и инноваций сообщает, что предприниматели должны будут заполнить заявки в системе Государственной налоговой инспекции до 1 июня. Список потенциальных получателей компенсаций составит Государственная налоговая инспекция, а окончательное решение примет министерство.

Один торговец сможет получить одну компенсацию, независимо от того, сколько торговых точек у него есть.

Планируется, что компенсации получат 6,67 тыс. торговцев. Такие же компенсации назначались и в период первого карантина. Тогда помощь государства общей суммой 1,7 млн евро предназначалась для 5,7 тыс. рыночных торговцев.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.