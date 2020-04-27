Listen to «“Люди в “веселых” масках — они и под масками улыбаются”. Интервью с дизайнером Анной Мангирдене» on Spreaker.



Несмотря на то, что к концу апреля потеплел не только воздух на улице, но и условия карантина, защитные маски нам, к сожалению, в общественных местах снимать пока нельзя. А значит, кто-то по-прежнему будет покупать медицинские маски в магазинах, кто-то — обращаться к мастерам по пошиву, а кто-то — делать их самостоятельно. Сегодня у нас в эфире — Анна Мангирдене, учредитель компании Privilege.lt, которая в этом сезоне уже пошила для людей огромное количество масок.

— Добрый день, Анна.

— Добрый день.

— Наш первый вопрос — технический. Из чего шить, из чего не шить? Как вы подходите к выбору материала?

— В принципе, уже у нас становится все теплее, и толстые материалы, которые более плотные, — человеку жарко, и тогда все быстрее намокает, и нужно менять фильтры. Обязательно с внутренней стороны материал должен быть натуральным и приятным. Скажем вот, лен — у него есть такое свойство: от трения, от ношения у него появляются ворсинки. Они щекочут, и человеку невольно хочется засунуть палец и почесать нос. Что, в принципе, нехорошо. Поэтому лучше всего, чтобы это был хлопок, вискоза — внутренняя сторона. А внешняя — лучше всего, чтобы наименьшее количество синтетики. Есть, конечно, определенные спортивные материалы, которые придуманы так, чтобы быстрее вода испарялась, уходила. Но это — определенная категория. А так, в принципе, лучше тоже натуральные и вообще чаще на солнышке быть.

— Тогда подойдем к вопросу с другой, творческой, стороны. Маски для мужчин, женщин, детей. Как они отличаются, есть ли здесь место творчеству?

— Сначала, когда это все началось, вот только-только я пошила для своей семьи, так как мы немножко люди искусства, мы сразу хотели — и дети, и муж, и я — что-нибудь веселенькое. Чтобы не было депрессии, паранойи. И, наверное, это очень понравилось. После того, как выложила фотографии нашей “веселенькой” семьи в масках, получила очень много просьб. И мы хотим, и мы. И даже вот люди, когда выбирают, начинают, конечно: “Ой, мне неважно, мне просто черного цвета. А какие еще есть? Ой, и вот эта ничего. И вот эта вот — прикольненько!” И чаще всего выбирают с рисунком, с цветочками. Цвета радости. Яркие, веселые. Это поднимает настроение, понимаете? Люди в “веселых” масках — они, видно: и под масками улыбаются! Это реальный аксессуар, это часть одежды, твоего имиджа.

— Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы вам все-таки приходилось больше заниматься “мирным” творчеством, а не масками…

— Вы знаете, маски все равно — это неплохой элемент, это элемент защиты. Я считаю, что лучше уже пусть маски, чем нет никакого спасения. Это спасение.