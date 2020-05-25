Listen to «Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, могут обращаться за компенсацией» on Spreaker.

По данным Национального центра общественного здоровья, на выходных было обнаружено несколько случаев коронавируса, непосредственно связанных с клиниками Сантарос и Вильнюсской городской клинической больницей.

При этом, по словам советника юридического отдела Министерства здравоохранения Аушрине Сторпорштене, люди, заболевшие коронавирусом в больнице, или родственники скончавшихся могут обращаться за возмещением ущерба.

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Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что все еще есть новые случаи заражения, поэтому расслабляться нельзя. По словам вице-министра, случаи фиксируются и в заведениях здравоохранения, и в магазинах, есть также и привозные случаи. «Это значит, что не только в Литве теплится очаг, но и живем в небезопасном окружении в ЕС», – сказал Шешельгис.

При этом, по словам профессора Витаутаса Усониса, к обычной жизни мы вернемся, когда не будет условий для распространения инфекции — когда иммунитет будет у 60-70% жителей.