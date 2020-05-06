Listen to «Людям пожилого возраста в период карантина нужна особая поддержка» on Spreaker.

Пока молодежь радуется смягчению условий карантина, сеньоры ждут вакцины. Хотя на долю старшего поколения выпало немало испытаний, представители организаций пожилых людей рассказывают, что настроения среди сеньоров в эти дни печальные. Они беспокоятся о своем здоровье и о будущем. Дело в том, что наиболее подверженные риску заболевания COVID-19 пожилые люди вынуждены продолжать жизнь в условиях строгой изоляции, а власти отмечают, что для сеньоров она может продлиться довольно длительное время. Не удивительно, что многих охватывает депрессия. По статистике, в прошлом году всего 13% лиц в возрасте 65–75 лет пользовались социальными сетями, а электронной почтой — всего пятая часть. Доступ к интернету тысячам пожилых людей ограничен и в библиотеках. Основатели телефонной линии эмоциональной помощи Sidabrinė linija (“Серебряная линия”) отмечают, что с введением карантина количество звонков выросло в 7-8 раз.