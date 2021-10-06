Новости

Людям старше 75 лет предложат по 100 евро за вакцинирование

Автор Анжелика Орлёнок
Людям старше 75 лет предложат по 100 евро за вакцинирование
Rusradio300x250

Информационная служба RUSRADIO LT подготовила дайджест самых важных и интересных на сегодняшний день новостей. Правительство решило предоставить единовременную выплату в размере 100 евро впервые вакцинировавшимся людям в возрасте 75 лет и старше. На эту выплату могут претендовать и те сеньоры, которые уже полностью привиты, но до 1 апреля получат дополнительную дозу вакцины. Третью или вторую, в зависимости от прививки.

Между тем, обязательную вакцинацию работников правительство решило пока не вводить. Этот вопрос, по словам премьера Ингриды Шимоните, требует дополнительных дискуссий.

Людям старше 75 лет предложат по 100 евро за вакцинирование

Вакцинирование людей в возрасте 75 лет и старше

* Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджио Паризи (Италия), Клаус Хассельманн (Германия) и Сюкуро Манабе (США) за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». А Нобелевской премии по химии удостоились Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан, британский исследователь, работающий в США. Лауреаты премии, как сообщается, создали «новый и оригинальный инструмент для создания молекул – органокатализ».

* В Литве началось предварительное голосование по выборам мэров Тракайского и Кельмесского районов.

* Сегодня в полдень в городке Семелишкес Электренского района состоялся марш «Дорога памяти» в память жертв Холокоста.

* В четверг в Вильнюсе начинается отопительный сезон. При этом с ноября Вильнюсское самоуправление заморозит рост цен на отопление на 35%. Недоплату, которая может образоваться за отопительный сезон, можно будет покрыть позже по индивидуальной договорённости с Vilniaus šilumos tinklai.

* 13 и 14 октября вильнюсских сеньоров будут обучать, как подать заявку на компенсацию затрат на отопление через систему SPIS. При себе надо будет иметь устройство, позволяющее пользоваться электронным банкингом, и «паспорт возможностей». Регистрация до 12 октября проводится по телефону: 8 601 71009 или электронной почте karina.aleksiunaite@vilnius.lt.

* Около 1000 новобранцев приступили к службе в ВС Литвы.

* Полиция Литвы готовит «сюрприз» для нарушителей ПДД. Скоро патрулирование на дорогах начнет мощный современный автомобиль BMW 5-й серии G30 530D без номерных знаков. Это будет не единственный «незаметный» автомобиль полиции. О начале акции будет объявлено дополнительно.

* Министерство охраны окружающей среды напоминает, что все еще есть возможность сменить «грязный» автомобиль на экологичный и подать заявку на субсидию в размере 2,5–6 тысяч евро. Заявки подаются через информационную систему APVIS: apvis.apva.lt.

* На улице К. Донелайчио в Каунасе – временные изменения движения транспорта. В связи с запланированными работами движение ограничивается с 6 по 29 октября.

* В Вильнюсе открывается набережная Паралимпийцев. На ней установлена скульптура «Пойманный ветром». Скульптурный ансамбль призван чествовать литовских победителей Паралимпийских игр и вдохновлять на занятия спортом всех – как здоровых, так и людей с недугами.

* Парк Европы в Вильнюсе отмечает 30-летний юбилей.

* Въезд в столичный район Шешкине теперь обозначен заметным въездным знаком. Его можно увидеть, если ехать по ул. Укмергес в сторону «Акрополиса». Это второй район Вильнюса с таким обозначением. Первым вывеску на своей территории установил Науяместис.

Людям старше 75 лет предложат по 100 евро за вакцинирование

Шешкине. Источник – madeinvilnius.lt, фото – RE FORMUS

* В Жемайтии зарегистрированы новые случаи африканской чумы свиней среди диких кабанов.

* В столице снова проводятся масштабные киносъемки. На этот раз с 9 по 13 сентября будет сниматься реклама международной компании по производству игрушек. Подробности не раскрываются, но известно, что над проектом работает команда более 100 человек.

* Экологи просят быть осторожными на дорогах страны, потому что в темное время суток вырастает вероятность столкновения с дикими животными. Есть такой случай произошел, о нем следует сообщить по номеру 112.

* Исторический корабль Ole Wilassen, пришвартованный у набережной реки Дане в Клайпеде, вскоре покинет место своего давнего пребывания.

* Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила мировой рейтинг по баскетболу 3×3, и впервые в истории Литва оказалась на самой верхней позиции.

* Александр Васильев привез в Шяуляй уникальную выставку «Кожа и мода». Выставку можно увидеть на вилле Хаима Френкеля (ул. Вильняус, 74, Шяуляй).

* На фасаде здания, которое находится возле р. Вильняле, между Бернардинским садом и Ужуписом, появилась неофреска внушительных размеров. Она увековечивает память монахов Бернардинского монастыря, построенного на этом месте в XV веке.

* Международный журнал Time Out назвал столичный привокзальный район одним из самых интересных в мире. В списке World’s Coolest Neighbourhoods Вильнюс занял 5-е место. В первую пятерку попали также районы Копенгагена, Чикаго, Сеула и Эдинбурга.

* Парк лабиринтов в Аникщяй с 15 октября превратится в Парк ужасов. На территории в 8 га в преддверии Хэллоуина планируют создать условия, вызывающие острые ощущения.

* Пажайслисский монастырь под Каунасом признан лучшей кинолокацией Европы. Здесь в ноябре 2018 года снимали сериал HBO и Sky «Екатерина Великая».

Людям старше 75 лет предложат по 100 евро за вакцинирование

Пажайслисский монастырь

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

Островецкая АЭС. Как вести себя в случае аварии?

Островецкая АЭС. Как вести себя в случае аварии?

Автор Эрнест Алесин
С нового года изменятся некоторые цены на электричество и газ

С нового года изменятся некоторые цены на электричество и газ

Автор RUSRADIO LT
В больницах не хватает медперсонала

В больницах не хватает медперсонала

Автор RUSRADIO LT
Ханна представила лиричный сингл «Весна»

Ханна представила лиричный сингл «Весна»

Автор Эвелина Никанорова
Snimok Jekrana 2020 12 09 V 16.40.59 580x460

Егор Крид и Нюша: клип «Mr. & Mrs. Smith»

Автор Эвелина Никанорова
В ближайшие дни появятся списки призывников на этот год

В ближайшие дни появятся списки призывников на этот год

Автор RUSRADIO LT
Реконструкция перекрестка улиц Веркю и Карейвю &#8211; правила проезда

Реконструкция перекрестка улиц Веркю и Карейвю – правила проезда

Автор RUSRADIO LT
Совсем скоро привиться от коронавируса можно будет в аптеках

Совсем скоро привиться от коронавируса можно будет в аптеках

Автор Евгений Русаков
Когда закончится пандемия и будут ли вводиться паспорта вакцинации?

Когда закончится пандемия и будут ли вводиться паспорта вакцинации?

Автор Анжелика Орлёнок