Людям старше 75 лет предложат по 100 евро за вакцинирование

Информационная служба RUSRADIO LT подготовила дайджест самых важных и интересных на сегодняшний день новостей. Правительство решило предоставить единовременную выплату в размере 100 евро впервые вакцинировавшимся людям в возрасте 75 лет и старше. На эту выплату могут претендовать и те сеньоры, которые уже полностью привиты, но до 1 апреля получат дополнительную дозу вакцины. Третью или вторую, в зависимости от прививки.

Между тем, обязательную вакцинацию работников правительство решило пока не вводить. Этот вопрос, по словам премьера Ингриды Шимоните, требует дополнительных дискуссий.

* Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджио Паризи (Италия), Клаус Хассельманн (Германия) и Сюкуро Манабе (США) за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем». А Нобелевской премии по химии удостоились Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан, британский исследователь, работающий в США. Лауреаты премии, как сообщается, создали «новый и оригинальный инструмент для создания молекул – органокатализ».

* В Литве началось предварительное голосование по выборам мэров Тракайского и Кельмесского районов.

* Сегодня в полдень в городке Семелишкес Электренского района состоялся марш «Дорога памяти» в память жертв Холокоста.

* В четверг в Вильнюсе начинается отопительный сезон. При этом с ноября Вильнюсское самоуправление заморозит рост цен на отопление на 35%. Недоплату, которая может образоваться за отопительный сезон, можно будет покрыть позже по индивидуальной договорённости с Vilniaus šilumos tinklai.

* 13 и 14 октября вильнюсских сеньоров будут обучать, как подать заявку на компенсацию затрат на отопление через систему SPIS. При себе надо будет иметь устройство, позволяющее пользоваться электронным банкингом, и «паспорт возможностей». Регистрация до 12 октября проводится по телефону: 8 601 71009 или электронной почте karina.aleksiunaite@vilnius.lt.

* Около 1000 новобранцев приступили к службе в ВС Литвы.

* Полиция Литвы готовит «сюрприз» для нарушителей ПДД. Скоро патрулирование на дорогах начнет мощный современный автомобиль BMW 5-й серии G30 530D без номерных знаков. Это будет не единственный «незаметный» автомобиль полиции. О начале акции будет объявлено дополнительно.

* Министерство охраны окружающей среды напоминает, что все еще есть возможность сменить «грязный» автомобиль на экологичный и подать заявку на субсидию в размере 2,5–6 тысяч евро. Заявки подаются через информационную систему APVIS: apvis.apva.lt.

* На улице К. Донелайчио в Каунасе – временные изменения движения транспорта. В связи с запланированными работами движение ограничивается с 6 по 29 октября.

* В Вильнюсе открывается набережная Паралимпийцев. На ней установлена скульптура «Пойманный ветром». Скульптурный ансамбль призван чествовать литовских победителей Паралимпийских игр и вдохновлять на занятия спортом всех – как здоровых, так и людей с недугами.

* Парк Европы в Вильнюсе отмечает 30-летний юбилей.

* Въезд в столичный район Шешкине теперь обозначен заметным въездным знаком. Его можно увидеть, если ехать по ул. Укмергес в сторону «Акрополиса». Это второй район Вильнюса с таким обозначением. Первым вывеску на своей территории установил Науяместис.

* В Жемайтии зарегистрированы новые случаи африканской чумы свиней среди диких кабанов.

* В столице снова проводятся масштабные киносъемки. На этот раз с 9 по 13 сентября будет сниматься реклама международной компании по производству игрушек. Подробности не раскрываются, но известно, что над проектом работает команда более 100 человек.

* Экологи просят быть осторожными на дорогах страны, потому что в темное время суток вырастает вероятность столкновения с дикими животными. Есть такой случай произошел, о нем следует сообщить по номеру 112.

* Исторический корабль Ole Wilassen, пришвартованный у набережной реки Дане в Клайпеде, вскоре покинет место своего давнего пребывания.

* Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила мировой рейтинг по баскетболу 3×3, и впервые в истории Литва оказалась на самой верхней позиции.

* Александр Васильев привез в Шяуляй уникальную выставку «Кожа и мода». Выставку можно увидеть на вилле Хаима Френкеля (ул. Вильняус, 74, Шяуляй).

* На фасаде здания, которое находится возле р. Вильняле, между Бернардинским садом и Ужуписом, появилась неофреска внушительных размеров. Она увековечивает память монахов Бернардинского монастыря, построенного на этом месте в XV веке.

* Международный журнал Time Out назвал столичный привокзальный район одним из самых интересных в мире. В списке World’s Coolest Neighbourhoods Вильнюс занял 5-е место. В первую пятерку попали также районы Копенгагена, Чикаго, Сеула и Эдинбурга.

* Парк лабиринтов в Аникщяй с 15 октября превратится в Парк ужасов. На территории в 8 га в преддверии Хэллоуина планируют создать условия, вызывающие острые ощущения.

* Пажайслисский монастырь под Каунасом признан лучшей кинолокацией Европы. Здесь в ноябре 2018 года снимали сериал HBO и Sky «Екатерина Великая».