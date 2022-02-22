Музыкальная новинка

Люся Чеботина попала в «Аэроэкспресс»

Автор Эвелина Никанорова
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Люся Чеботина представила трек «Аэроэкспресс». Певица спела о ситуации, когда героиня спешит на аэроэкспресс, потому что никак не может опоздать на рейс к своему любимому, позвавшего ее к себе на другой конец Земли.

Источник: InterMedia

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