Музыкальная новинка

Люся Чеботина вновь написала «Письмо Санте»

Автор Эвелина Никанорова
Люся Чеботина вновь написала «Письмо Санте»
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Люся Чеботина выпустила сингл «Письмо Санте 2». В конце прошлого года артистка уже писала похожее письмо, в котором просила Санта-Клауса о любви.

– Подари мне, Санта, я прошу, любовь мне подари на Новый год. Ты же знаешь, Санта, как никто, что мне в любви по жизни не везёт, – пела Люся Чеботина год назад.

Судя по всему, Санта-Клаус исполнил ее желание, поэтому продолжение получилось более оптимистичным.

– Под бой курантов мы коснулись взглядом. Я поняла: любовь была всё время рядом! – рассказала Люся Чеботина в новой песне.

Источник: InterMedia

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