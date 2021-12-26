Люся Чеботина вновь написала «Письмо Санте»

Люся Чеботина выпустила сингл «Письмо Санте 2». В конце прошлого года артистка уже писала похожее письмо, в котором просила Санта-Клауса о любви.

– Подари мне, Санта, я прошу, любовь мне подари на Новый год. Ты же знаешь, Санта, как никто, что мне в любви по жизни не везёт, – пела Люся Чеботина год назад.

Судя по всему, Санта-Клаус исполнил ее желание, поэтому продолжение получилось более оптимистичным.

– Под бой курантов мы коснулись взглядом. Я поняла: любовь была всё время рядом! – рассказала Люся Чеботина в новой песне.

Источник: InterMedia