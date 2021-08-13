Музыкальная новинка

Лобода спела Indie Rock (Vogue) на русском и украинском

Автор RUSRADIO LT 0
Лобода спела Indie Rock (Vogue) на русском и украинском

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек Indie Rock (Vogue) сразу на двух языках – русском и украинском.

«Все знают о моей страсти к экспериментам. Музыка, как и любовь, не имеет границ. Vogue – это арт-проект, в котором я хочу уйти от стандартов и в очередной раз бросить вызов самой себе. Поговорим на языке эмоций и чувств?», – анонсировала этот проект певица ранее.

«Сегодняшняя премьера для меня – особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках – русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия – и я решила объединить их вместе. Впервые я так доверилась режиссеру Indy Hait, с которым работала впервые и он обнажил меня до самой сути…», – признается певица.

 

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