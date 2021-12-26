Лобода вдохнула новую жизнь в шлягер 80-х «Всё пройдёт»

– Для меня этот сериал – о том, что каждая минута жизни важна, – поделилась Светлана Лобода. – Каждый миг нужно проживать полной грудью, потому что уже в следующую секунду он закончится. «Всё пройдёт!» — прекрасная, светлая песня, которую я люблю с самых юных лет. Мне кажется, нам сегодня не хватает именно таких песен, и я с удовольствием поработала над ремейком, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь.