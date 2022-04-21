Лободе, Дорну и Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года

Опубликован список украинских артистов и телеведущих, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.
В перечень запрещенных лиц попал 31 человек.
- Бортник Николай Николаевич (Макс Барских),
- Лобода Светлана Сергеевна,
- Мильковский Евгений Геннадьевич («Нервы»),
- Алексеев Никита Владимирович (Alekseev),
- Бадоев Алан Казбекович,
- Бедняков Андрей Александрович,
- Боднарук Олег Владимирович,
- Вакарчук Святослав Иванович,
- Гордиенко Ян Витальевич,
- Гранкина Марина Юрьевна,
- Швайдак Ирина Владимировна,
- Похмурский Устим Юрьевич,
- Дзиковский Игорь Олегович,
- Данилко Андрей Михайлович (Верка Сердючка),
- Гудков Владимир Игоревич (Владимир Дантес),
- Джамаладинова Сусана Алимовна (Джамала),
- Дорн Иван Александрович,
- Дорофеева Надежда Владимировна,
- Завгородний Алексей Иванович (Позитив),
- Каменских Анастасия Алексеевна,
- Каплан Юрий Геннадьевич («Валентин Стрыкало»),
- Либерман Татьяна Григорьевна (Тина Кароль),
- Комаров Дмитрий Константинович,
- Комаровский Евгений Олегович,
- Монатик Дмитрий Сергеевич,
- Паш Алина Ивановна,
- Потапенко Алексей Андреевич (Потап),
- Птушкин Антон Юрьевич,
- Серга Николай Эдуардович,
- Сивацкая Мила Алексеевна,
- Синельникова Елена Александровна
Источник: InterMedia