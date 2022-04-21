Звёзды

Лободе, Дорну и Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года

Автор Эвелина Никанорова

Опубликован список украинских артистов и телеведущих, которым запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

Лободе, Дорну и Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года

В перечень запрещенных лиц попал 31 человек.

  • Бортник Николай Николаевич (Макс Барских),
  • Лобода Светлана Сергеевна,
  • Мильковский Евгений Геннадьевич («Нервы»),
  • Алексеев Никита Владимирович (Alekseev),
  • Бадоев Алан Казбекович,
  • Бедняков Андрей Александрович,
  • Боднарук Олег Владимирович,
  • Вакарчук Святослав Иванович,
  • Гордиенко Ян Витальевич,
  • Гранкина Марина Юрьевна,
  • Швайдак Ирина Владимировна,
  • Похмурский Устим Юрьевич,
  • Дзиковский Игорь Олегович,
  • Данилко Андрей Михайлович (Верка Сердючка),
  • Гудков Владимир Игоревич (Владимир Дантес),
  • Джамаладинова Сусана Алимовна (Джамала),
  • Дорн Иван Александрович,
  • Дорофеева Надежда Владимировна,
  • Завгородний Алексей Иванович (Позитив),
  • Каменских Анастасия Алексеевна,
  • Каплан Юрий Геннадьевич («Валентин Стрыкало»),
  • Либерман Татьяна Григорьевна (Тина Кароль),
  • Комаров Дмитрий Константинович,
  • Комаровский Евгений Олегович,
  • Монатик Дмитрий Сергеевич,
  • Паш Алина Ивановна,
  • Потапенко Алексей Андреевич (Потап),
  • Птушкин Антон Юрьевич,
  • Серга Николай Эдуардович,
  • Сивацкая Мила Алексеевна,
  • Синельникова Елена Александровна

Источник: InterMedia

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