Музыкальная новинка

Loc-Dog и Лев Лещенко спели о преодолении

Автор Эвелина Никанорова 8
Loc-Dog и Лев Лещенко спели о преодолении

Рэпер Loc-Dog и певец Лев Лещенко выпустили дуэт и клип «Мы будем жить».

Режиссер клипа Семен Багиров совместил кадры горных прогулок артистов со съемками юных спортсменов и балета.

Я всегда с пристальным вниманием наблюдаю за молодыми артистами. Талантливые, амбициозные, каждого из них я уважаю как профессионала, потому что, как никто другой, знаю, какой титанический труд стоит за их успехом. В интервью меня часто спрашивают: «С кем бы вы хотели спеть дуэтом»? Так вот, рад представить вам нашу совместную песню с замечательным автором и исполнителем — Loc-Dog’ом. Именно его путь однажды поразил меня до глубины души. Путь преодоления, о котором поётся в песне «Мы будем жить», – говорит Лев Лещенко.

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