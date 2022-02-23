Музыкальная новинка

Лолита Милявская «Грустно танцует» с мини-пигом

Автор Эвелина Никанорова
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Лолита Милявская представила клип на песню «Грустно танцую». В видео Лолита в очередной раз примерила на себя образ сильной женщины ради противостояния с бандой джокеров.

По словам создателей видео, несмотря на динамичный сюжет, достойный то ли головокружительного блокбастера, то ли кинематографичной истории из разгульной французской жизни, эта работа получилась скорее о любви и умении снизить градус внутренних конфликтов, чем о насилии или мести.

– Мне кажется, что всю жизнь все мои клипы посвящены любви, даже не припомню никакой другой темы в своих видеоработах, – говорит Лолита Милявская. – Я никогда не славилась занятием сельским хозяйством, поэтому про дойку коров точно ничего не снимала, к сожалению. Но если бы снимала, то это все равно была бы любовь к доильному аппарату, к корове уже не говорю. Клип «Грустная танцую» сделан именно для разрядки — разрядки межличностных отношений. Поэтому все заканчивается баллончиками с краской. И никакого насилия!

Режиссёром клипа стал Сергей Вейн.

Источник: InterMedia

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