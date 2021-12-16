Музыкальная новинка

Лолита о том, что устала плакать по ночам и боится цифр на весах

Автор Эвелина Никанорова
Лолита о том, что устала плакать по ночам и боится цифр на весах
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Лолита Милявская представила песню «Нафиг», вошедшую в сериал «Евгенич» Сергея Жукова. В музыкальной композиции певица пожаловалась, что устала плакать по ночам и боится цифр на весах. Песню Лолите написал герой Сергея Жукова Евгенич.

«- Я устала ждать, плакать по ночам. Много дней молчит лента инстаграм. Встала на весы, но боюсь смотреть, как же я хочу жрать и не толстеть. Нафиг эту йогу, нафиг эти смузи, нафиг я теряю годы в фитнес-клубе. Нафиг все диеты, лучше стол накрою, чтобы стать счастливой — просто будь собою», — поет Милявская.

Лолита, снявшаяся в одной из серий «Евгенича», призналась, что ей очень нравится песня, написанная Сергеем для нее. Но она обязательно послушает треки для других звезд.

«- Я буду смотреть все серии! И буду сравнивать свою серию с другими, – говорит певица. – И ту песню, которую Евгенич написал мне с теми, которые он написал Билану или Бузовой. И не дай бог, моя окажется хуже. Шучу! На самом деле вокруг Сергея какой-то очень объединяющий дух. Мне приятно, что он меня позвал в этот проект»

Музыкальная комедия «Евгенич» — авторский проект Сергея Жукова. По сюжету сериала герой Жукова — забытый в 90-х музыкальный продюсер, который продолжает работать в подполье и писать хиты для звезд шоу-бизнеса: Ольги Бузовой, Игоря Акинфеева, Димы Билана, Михаила Галустяна, Дани Милохина и многих других. В новых сериях, которые выходят по четвергам на телеканале “Пятница!”, также появится Стас Михайлов.

Источник: InterMedia

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