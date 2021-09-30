«Лосось-2021»: началась акция «Поймал — отпусти»

Департамент охраны окружающей среды, продолжая акцию «Лосось 2021», напоминает, что начинается новый этап акции — «Поймал — отпусти».

Рыбаки-любители смогут ловить рыбу с 1 по 15 октября, но при одном условии. Всю выловленную морскую форель и лосося они должны будут отпустить. При этом есть и участки рек, на которых ловить рыбу до 15 октября вообще запрещено.

Акция «Лосось» проводится в Литве ежегодно, чтобы защитить лососевых рыб от браконьеров во время нереста.

Напоминаем, что за незаконный вылов лососевых грозят не только внушительные штрафы, но и конфискация всего снаряжения.

Вся подробная информация – на странице Департамента окружающей среды.