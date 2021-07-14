Covid-19 Вакцинация

Лотерея в Клайпедском районе привлекла большое количество людей

Автор Евгений Русаков 30

Лотерея в Клайпедском районе привлекла большое количество людей

Лотерея, целью которой было расшевелить жителей Клайпедского района прийти на вакцинацию, подходит к концу. При этом необходимо отметить, что она снискала большую популярность среди населения – количество жителей, получивших первую дозу прививки, выросло в несколько раз. Также наряду с началом лотереи по более отдалённым населённым пунктам начал курсировать прививочный микроавтобус. Напомним, что в качестве призов можно выиграть электрические самокаты, велосипеды, полёты на воздушном шаре и др. призы. Сама лотерея обошлась самоуправлению в примерно 5 тыс. евро. Теперь самоуправление раздумывает о следующем шаге – привитым обещают три выходных дня. Отметим, что в настоящий момент привито почти 37% населения Клайпедского района.

Россия вышла на четвёртое место по количеству заболеваний

Россия заняла четвёртое место по числу заболеваний коронавирусом среди всех стран мира. На сегодняшний день в России официально зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения. Ситуация резко ухудшилась в июле. В свою очередь, первые места по числу заражений занимают США, Индия и Бразилия. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки в стране зафиксировано почти 800 случаев летальных исходов, вызванных коронавирусом, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии.

Как попасть в Лувр, Третьяковскую галерею и Петергоф?

После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. Однако, насколько легко туда попасть и как изменились правила посещения? Например, для того, чтобы попасть в парижский Лувр, нужно заранее забронировать время прихода, носить маску и соблюдать дистанцию в один метр. А в московской Третьяковской галерее посетителям на входе измеряют температуру, ходить по залам можно только в масках. Групповые экскурсии – до пяти человек. Между тем парковый ансамбль в Петергофе открылся ещё в июне. Гулять по нему можно сколько душа пожелает, однако при этом просят носить маски и перчатки.

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