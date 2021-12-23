Лучшие рождественские фильмы

Впереди у нас Рождественские выходные и мы предлагаем вам пересмотреть фильмы в которых есть праздничное настроение. Мы подобрали фильмы для всей семьи: от классических комедий и мультфильмов до ужастиков и боевиков и всех их объединяет – Рождество.
Один дома (1990)
Какое рождество, если не собираетесь пересматривать “Один дома”. История мальчика, который загадал на Рождество остаться один и чудо произошло. Все родные уехали отдыхать, а его забыли. Но он наслаждается свободой не долго, т.к. их дом планируют ограбить. Теперь Кевину предстоит противостоять грабителям.
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (1992)
Канун Рождества и семья Кевина вновь отправляется в отпуск. На этот раз его не забыли дома, но потеряли в аэропорту и он по ошибке садится на рейс в Нью-Йорк. Он снова один на главный семейный праздник и ему снова предстоит обезвредить бандитов. Отличное продолжение – которое ничуть не уступает оригиналу.
Крепкий орешек (1988)
Вы наверное удивитесь, но это тоже рождественский фильм. Всё происходит накануне праздника. В Лос-Анджелес приезжает полицейский из Нью-Йорка, чтобы выяснить отношения с женой. Во время рождественского приема, небоскреб в котором работает жена захватывают террористы и единственный кто им противостоит – полицейский Джон Макклейн. Фильм сделавший телесериальную звезду Брюса Уиллиса в звезду больших экранов мирового масштаба. В фильме есть всё: рождественские песни, ёлки и семейные ценности. Что еще нужно?
Крепкий орешек 2 (1990)
Вторая часть приключений Макклейна опять происходит в Рождество. В канун праздника группа террористов захватила международный аэропорт и теперь удерживает тысячи путешествующих в качестве заложников. И единственный кто может всех спасти – Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна. Yippee-Ki-Yay!
Гремлины (1984)
Накануне Рождества папа привозит сыну подарок: очаровательного пушистого зверька Магвая. Но есть одно но! Точнее их три! Зверёк может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой и кормить его после полуночи. Конечно все правила нарушены и теперь город заполонили ужасные существа – гремлины. Это детский ужастик, который не стоит смотреть самым маленьким, но начиная с лет 10 – можно смотреть смело. Это весёлое, интересное и в меру страшное рождественское кино.
Реальная любовь (2003)
Альманах нескольких историй, которые объединяет одна мысль – любовь может всё. И действительно любви подвластны все от премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. От порно актёров, до сына который знакомит папу с Клаудией Шиффер. Куча звёзд и праздничное настроение.
Рождественские хроники (2018)
В канун Рождества брат с сестрой — Кейт и Тедди Пирс — собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник. Прекрасный фильм для семейного просмотра.
Клаус (2019)
Почтальон-эгоист и нелюдимый мастер-игрушечник заводят странную дружбу, принося чистую радость в темный и холодный город, которому не хватает надежды. История появления праздника Рождества – в прекрасной анимационной ленте.