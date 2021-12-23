Лучшие рождественские фильмы

Накануне Рождества папа привозит сыну подарок: очаровательного пушистого зверька Магвая. Но есть одно но! Точнее их три! Зверёк может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой и кормить его после полуночи. Конечно все правила нарушены и теперь город заполонили ужасные существа – гремлины. Это детский ужастик, который не стоит смотреть самым маленьким, но начиная с лет 10 – можно смотреть смело. Это весёлое, интересное и в меру страшное рождественское кино.