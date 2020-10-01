Лучшие выпускники страны получили специальные стипендии

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Два десятка лучших выпускников страны, которые поступили в высшие учебные заведения Литвы, получили специальные стипендии подписантов. Из 20 стипендий 12 получат студенты первого курса с наивысшими экзаменационными баллами, которые решили учиться в университетах, а восемь стипендий — поступившим в колледжи.

В 2018 году правительство учредило стипендии подписантов, чтобы мотивировать самых лучших выпускников учиться в высших учебных заведениях Литвы. Размер специальной стипендии составляет 190 евро в месяц с первого года обучения и до получения диплома.