Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Основная камера флагмана китайской компании набрала 139 баллов. Камеру похвалили за широкий динамический диапазон вне зависимости от условий съемки. Сенсор отличается хорошими цветами и балансом белого, отличной детализацией, резким автофокусом и низким уровнем шума при съемке сверхширокоугольной камерой.

Источник