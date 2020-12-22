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Новости Паутина

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Автор Эвелина Никанорова 15
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Основная камера флагмана китайской компании набрала 139 баллов. Камеру похвалили за широкий динамический диапазон вне зависимости от условий съемки. Сенсор отличается хорошими цветами и балансом белого, отличной детализацией, резким автофокусом и низким уровнем шума при съемке сверхширокоугольной камерой.

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