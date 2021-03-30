Лувр представил всю свою коллекцию ее на бесплатном сайте

Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию — 482 тысячи произведений искусства. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции с компьютера или смартфона бесплатно. <…> Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы воочию увидеть коллекции», — говорит директор музея Жан-Люк Мартинез.

Онлайн-база состоит в том числе из скульптур сада Тюильри. Кроме того в нее входят и произведений искусства, восстановленных после Второй мировой войны. На сайте доступны не только работы, выставленные в Лувре, но произведения искусства, взятые во временное пользование или на хранение.

Источник