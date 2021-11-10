Любителям черно-белого кино

В 2011 году режиссер Мишель Хазанавичус снял чёрно-белый фильм о том, как трудно человеку меняться. Джордж Валентин – звезда немых кинолент. Но его время на исходе, т.к. в кино приходит звук. Помимо чёрно-белого окраса – фильм ещё и немой. Но от этого хуже не становится. Поверьте.