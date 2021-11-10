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Любителям черно-белого кино

Автор Гинтарас Зукас
Любителям черно-белого кино
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Сегодня отмечается День просмотра чёрно-белого фильма. И мы решили собрать несколько отличных чёрно-белых фильмов.

Артист / The Artist (2011)

В 2011 году режиссер Мишель Хазанавичус снял чёрно-белый фильм о том, как трудно человеку меняться. Джордж Валентин – звезда немых кинолент. Но его время на исходе, т.к. в кино приходит звук. Помимо чёрно-белого окраса – фильм ещё и немой. Но от этого хуже не становится. Поверьте.

Манхэттен / Manhattan (1979)

Фильм Вуди Аллена с ним же в главной роли рассказывает о телевизионном сценаристе, который желая поменять свою жизнь, заводит роман с любовницей друга. Но вновь оказывается среди лжи, лицемерия, пустословия. По мнению критиков, это лучшая работа Вуди Аллена.

Список Шиндлера / Schindler’s List (1993)

Фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев. Эта работа Стивена Спилберга, получила множество наград: семь «Оскаров», семь премий BAFTA, три «Золотых глобуса». Это самый дорогой и коммерчески успешный чёрно-белый фильм в истории кино.

Паразиты / Gisaengchung (2019)

Семья Кимов готова всеми правдами и неправдами отвоевать своё место под солнцем. Решив поправить финансовое положение за счёт состоятельных Паков, семейство оказывается втянуто в неожиданную историю. У фильма две официальные версии: чёрно-белая и цветная. Изначально фильм был задуман черно-белым, поэтому именно эта версия является режиссерской.

Человек, которого не было / The Man Who Wasn’t There (2001)

Молчаливый парикмахер Эд Крэйн неторопливо стрижёт клиентов в своём салоне, в то время как его жена изменяет ему со своим боссом. Внезапно Эду выпадает возможность разбогатеть, и он начинает шантажировать любовника своей жены. Фильм братьев Коэнов собрал огромное количество звезд и интригующий детективный сюжет.

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