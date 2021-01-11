Новости Самоуправления

Лыжные комплексы ждут решения правительства

Автор RUSRADIO LT 30

Лыжные комплексы Литвы просят у правительства разрешения открыться и работать.

В обмен их руководство обещает обеспечить контроль за потоком клиентов и безопасность. В Ассоциацию лыжных комплексов входят компании из Вильнюса, Аникщяй, Игналины, Клайпеды, Плунге и Шилале. 

К слову, в соседних странах лыжные комплексы работают – действует предварительная регистрация клиентов, ограничено их количество – такие же условия компании готовы обеспечить и в Литве. 

Минздрав Литвы обещал в ближайшее время рассмотреть этот вопрос и дать на него ответ.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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